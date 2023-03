Aline e Fred estão no Castigo do Monstro essa semana no BBB 23

"Monstro Amigo da Onça: os dois castigados deverão passar o tempo todo abraçados a uma onça. Ao sinal do Monstro, a dupla deverá ir ao gramado e mostrar que sabe fingir amizade para se dar bem Cada castigado perde 300 estalecas, e quem estiver no VIP vai direto para a Xepa.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Prova do Anjo aconteceu neste sábado (18) e no BBB 23 (Globo), e coroou Gabriel Santana como vencedor e Anjo da semana. Após vencer a Prova, o brother decidiu quem iria para o Castigo do Monstro: Aline Wirley e Fred Desimpedidos.

