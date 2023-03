Aline cita Cristian ao detonar Cezar em treta com sister

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Amanda contou para os brothers no Quarto Deserto sobre o papo que teve com Cezar em relação à treta do brother com Marvvila no BBB 23 (Globo). Na ocasião, Aline Wirley criticou o posicionamento de Cezar e lembrou de Cristian, eliminado no quinto Paredão, que causou uma treta generalizada na casa por passar informações entre os grupos.

"Eu até falei pra ele assim, eu vou falar pra você o meu posicionamento, eu não acho errado. Eu acho assim, a Marvvila quebrou um trato que vocês tinham feito, ela realmente quebrou um trato que vocês tinham feito, mas não justifica a maneira que você tratou ela ali, porque eu falei, você sempre pediu empatia da gente e você tratou ela de forma totalmente grosseira", contou Amanda.

Aline Wirley, então, questionou a diferença de tratamento com o Cristian que também causou uma treta no grupo.

"Eu tenho um questionamento que é, quero até que vocês me ajudem a lembrar: qual foi a postura do Black quando o Cristian traiu o grupo? Esse é o meu questionamento", declarou Aline.

"Ele abraçou o Cristian. Pediu pra Bruna desculpá-lo", disse Larissa. "Calma aí, eu posso dizer isso Lari, porque eu estava ali perto, o Black disse com todas as palavras que o Cristian estava errado", interrompeu Amanda.

Aline seguiu questionando a diferença de tratamento de Cezar: "Tudo bem, uma coisa é você falar que está errado, outra coisa é você fazer o que o Black fez no Jogo da Discórdia. Você entende? É a mesma situação, só que o quanto você quer atingir outra pessoa".

Cara de Sapato sugeriu que Cristian pediu desculpas ao brother e, por isso, poderia justificar as desculpas.

"Sabe o que eu acho que ele vai dizer? Que o Cristian deve ter chegado pra ele e ter pedido desculpas e ter dito que errou. Única justificativa plausível que ele pode usar, não sei, estou chutando", afirmou o lutador.

"Tudo bem, mas pra mim a conta não fecha", rebate Aline. "É, desproporcional", disse Larissa.