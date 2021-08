Alexandre Frota e Eduardo Leite trocam farpas: 'acha que será presidente'

O deputado federal Alexandre Frota e o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, trocaram farpas no Twitter. O desentendimento vem em meio a disputa internado do PSDB para as eleições de 2022.

"O mais incrível de tudo é o @EduardoLeite_ realmente achar que será o Presidente do Brasil. Se sair comigo aqui em Sp , o máximo que vamos ouvir é " nossa Frota quem é esse seu motorista bonitinho?", escreveu o deputado se referindo sobre a popularidade do governador.

Leite então rebateu o comentário. "Fica tranquilo, @77_frota, que não pretendo sair contigo. Pode ficar com suas outras companhias. Mesmo assim, obrigado pelo elogio! E mande meu abraço de solidariedade ao seu motorista, já que parece achar que ele é pouca coisa".

Frota reagiu à declaração do governador do Rio Grande do Sul. "O Gov. @EduardoLeite_ eu estou muito tranquilo mais do que o Sr. imagina , o Sr entendeu errado não te convidei para sair, até porque sou marido de uma mulher só, e amo a minha .Quanto ao meu motorista ele adorou saber que foi comparado ao Sr. está radiante. Fica bem aí e sucesso", finalizou.