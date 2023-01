Além de Larissa, relembre outros participantes do BBB que mostraram demais

Larissa se descuidou enquanto tomava banho com sua dupla, Bruna Griphao, e mostrou os seios. As duas terminaram a Prova de Imunidade após mais de 12 horas e foram finalistas da primeira dinâmica, que consagrou Fred e Ricardo como vitoriosos.

- Eliezer: em uma noite quente com Maria no edredom, o brother deixou vazar seu bumbum;

- Natália, Jessilane e Lina: para comemorar a volta de Natália e Jessilane do paredão, o grupo pulou na piscina sem a parte de cima do biquíni;

- Fiuk e Gil do Vigor: após voltarem do paredão, os dois pularam nus na piscina da casa;

- Mari Gonzalez: depois de esquecer das câmeras, a famosa tirou o vestido e ficou com as partes íntimas à mostra;

- Ana Paula Renault: hoje apresentadora, a ex-BBB mostrou os seios com adesivos no reality;

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após a primeira Prova de Imunidade do BBB 23, Larissa se descuidou e acabou mostrando demais no banho. Essa não é a primeira vez que isso acontece no programa. Relembre alguns brothers que mostraram demais em outras edições.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.