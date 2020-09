AGU recorre de decisão que suspende retorno de peritos às agências do INSS

A Advocacia Geral da União (AGU) recorreu nesta quarta-feira (23) da decisão da Justiça Federal que suspendeu o retorno do atendimento presencial dos médicos peritos do INSS e também suspendeu o corte de ponto de quem não retornar.

De acordo com o Sistema Globo, o governo já havia determinado a volta dos peritos, no entanto, a Associação Nacional dos Médicos Peritos da Previdência Social (ANMP) não quer retomar as atividades. Segundo a associação, as agências não possuem medidas de segurança para evitar contaminação pelo coronavírus.

No recurso, a AGU diz que documentos "comprovam o rigoroso cuidado que precede a reabertura de cada agência do INSS" e que os "graves prejuízos causados pela não realização das perícias, a fim de demonstrar que é de todo infundada a pretensão da associação".