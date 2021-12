Agente funerário descobre bebê vivo enquanto preparava corpo para enterro

Um bebê que nasceu prematuro, de cinco meses, quase foi enterrado vivo na cidade de Ariquemes, em Rondônia, na última segunda-feira (27). A mãe não sabia que estava grávida e teve a criança em casa após se sentir mal, procurar um SPA e ser mandada de volta para casa sem fazer nenhum tipo de exame. Ao dar a luz, a mulher e o filho foram levados para o hospital, mas o bebê foi dado como natimorto (quando a criança já nasce morta) pelos médicos. Porém, quando um agente funerário preparava o corpo para o sepultamento, percebeu que a criança suspirava e que ela tinha batimentos cardíacos. Ele levou o bebê imediatamente de volta para o hospital e acionou a família. Na unidade hospitalar, os especialistas constataram que a criança estava viva e a levaram para a UTI, onde ela permanece internada. A família se revoltou com a série de negligências e denunciou o caso a polícia. Uma investigação foi aberta e apura o caso.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.