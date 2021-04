Agente de saúde é demitida após vacinar marido e outros 3 parentes

Segundoo G1 Bauru, além do marido da agente de saúde, o filho, a nora e a cunhada teriam recebido as doses. O caso foi descoberto durante o balanço diário que a Secretaria de Saúde faz para evitar que pessoas furem a fila da imunização na cidade.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.