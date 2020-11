Agências do INSS estarão fechadas na próxima semana

As agências do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) estarão fechadas na segunda-feira (23) por causa do ponto facultativo correspondente ao dia do servidor público, que foi transferido de 28 de outubro para 23 de novembro.

De acordo com o IG, o governo autorizou a mudança de data para manter os atendimentos agendados, e evitar remarcações e transtornos para os beneficiários.

Com o fechamento das agências, os cidadãos podem buscar informações, pedir benefícios e agendar serviços sempre pelo aplicativo Meu INSS. Também é possível resolver dúvidas pelo telefone 135, que funciona de segunda a sábado, das 7h às 22h.