Agência divulga tabela com preços de planos de saúde desde 2017

O Painel é uma ferramenta voltada para o consumidor e interessados no setor de saúde, ao trazer dados que colaboram para a tomada de decisão por parte de quem quer contratar ou trocar de plano, além de contribuir com o aumento da concorrência.

É possível consultar, por exemplo, na composição dos preços, as chamadas despesas assistenciais, ou seja, aquelas voltadas para o pagamento de exames, consultas, cirurgias, entre outros procedimentos; e as não assistenciais, que se destinam a cobrir, entre outros, os custos fixos do funcionamento da operadora e salários.//

A partir desta edição, de acordo com a ANS, o Painel passa a informar a série histórica do Valor Comercial dos planos por município ao final de cada ano.

A Agência Nacional de Saúde Suplementar disponibilizou uma nova edição do Painel de Precificação de Planos de Saúde. A ferramenta online traz dados sobre os valores médios de comercialização, usados como referência no mercado nacional.

