Afastar apropriação de crédito não justifica IPI alíquota zero contra ZFM

Manaus/AM - O Solidariedade, autor da ação que obteve liminar do Ministro Alexandre de Moraes, que determinou a suspensão de decretos de Jair Bolsonaro, quanto à isenção das alíquotas do IPI, ao pedir que o recurso da Advocacia Geral da União contrário à Zona Franca fosse negado, não afastou a possibilidade de ser conhecido o Agravo do Presidente da República. Leia mais em Amazonas Direito.

