Ações da Petrobras tem queda de mais de 1% após renúncia de presidente

Manaus/AM - Após o pedido de demissão do presidente da Petrobras em meio a crescentes pressões depois de novo reajuste de preços na semana passada e após os papeis da companhia terem tido as negociações suspensas por duas vezes, as ações da Petrobras eram negociadas em queda de mais de 1% nesta segunda-feira (20).

A Petrobras informou que a companhia será comandada, interinamente, pelo atual diretor executivo de Exploração e Produção, Fernando Borges.

De acordo com a companhia, as negociações dos papeis da petroleira voltaram a ser suspensas, mas perto das 11h45 foram retomadas. Na abertura do pregão, ficaram interrompidas por cerca de 1 hora, chegando a recuar 3%.