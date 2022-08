Aeroportos de Congonhas, Belém e mais 13 serão leiloados nesta quinta-feira

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) vai leiloar 15 aeroportos nesta quinta-feira (18), entre eles os aeroportos de Congonhas (SP), Belém (PA) e de Macapá (AP). Todos os terminais somados correspondem a 15,8% do total do tráfego aéreo de passageiros no país.

Os aeroportos serão concedidos para a iniciativa privada pelo período de 30 anos, com previsão de gerarem investimentos de R$ 7,3 bilhões.

Os leilões vão ocorrer às 14h, no horário de Brasília, dividido em três blocos.

No primeiro bloco, quem arrematar o Aeroporto de Congonhas, ainda vai levar os aeroportos de Campo Grande, Corumbá e Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul (MS); Santarém, Marabá, Parauapebas e Altamira, no Pará (PA); Uberlândia, Uberaba e Montes Claros, em Minas Gerais (MG). O lance inicial é de R$ 740,1 milhões.

No segundo bloco estão os aeroportos de Campo de Marte, em São Paulo (SP) e Jacarepaguá, no Rio de Janeiro (RJ), que tem lance mínimo inicial fixado em R$ 141,4 milhões.

Já no terceiro bloco, que tem lance mínimo fixado em R$ 56,9 milhões, serão leiloados os aeroportos de Belém (PA) e Macapá (AP).