Advogado é preso por tentar fazer prova da OAB no lugar de outra pessoa

Por fim, detalhou que não fez a primeira fase do concurso da OAB. Na ocasião, foram apreendidos documentos e um aparelho celular, os quais passarão por perícia técnica a fim de subsidiar as investigações que estão em andamento.

Um advogado de 28 anos foi preso pela Polícia Federal por tentar fazer a prova da segunda fase da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), neste domingo (30), no lugar de outra pessoa, na Universidade Católica de Pernambuco.

