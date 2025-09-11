   Compartilhe este texto

Advogado é morto a facadas ao defender amiga de assédio em São Paulo

Por Portal Do Holanda

11/09/2025 21h55 — em
Brasil


Advogado André Amato à esquerda e Cleverson Lima à direita / Foto: Reprodução

O advogado André Luis Vedovato Amato foi morto a facadas, na quarta-feira (10), por tentar defender sua amiga de um assediador, em São Paulo. A versão foi apresentada pela pela amiga da vítima durante depoimento à polícia. 

O suspeito de cometer o crime, Cleverson Willians Souza Lima, 29, foi preso. De acordo com o relato da jovem, o caso aconteceu após os três ingerirem bebidas alcoólicas e usarem drogas até a madrugada. 

A maquiadora contou que quando acordaram no dia seguinte, sentiu Cleverson passar a mão em seu corpo. A mulher pediu para ele parar, momento em que André, que estava no banheiro tomando banho para ir trabalhar, apareceu com uma cabo de vassoura e saiu em defesa da amiga.

Ainda conforme a maquiadora, a briga seguiu até o corredor do apartamento. Após a jovem gritar por socorro, a Polícia Militar foi acionada, porém, quando a equipe chegou no apartamento, André já estava morto com perfurações pelo corpo.

Os policiais conseguiram deter o suspeito, que havia corrido só de cueca, e afirmaram que ele aparentava estar “em surto”.

