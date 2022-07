Advogado de preso em operação da PF é nomeado desembargador do TRT por Bolsonaro

Téssio da Silva Torres foi nomeado, nesta quinta-feira (21), para o cargo de desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região. Ele é advogado do empresário Eduardo José Barros Costa, apontado como sócio-oculto da empresa Construservice investigada por esquema de corrupção, foi preso durante a operação Odoacro da Polícia Federal no Maranhão.

