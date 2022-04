Acidente na Sapucaí: Integrante da Tuiuti é imprensada por alegoria

O acidente com Alba acontece no mesmo dia em que Raquel Antunes da Silva, de 11 anos, foi enterrada, após também ter sido prensada por um carro alegórico no momento em que tirava fotos. O caso aconteceu na quinta-feira (21).

A mulher havia passado mal na Sapucaí e estava sentada em uma cadeira de rodas para ser atendida por profissionais de saúde, quando o último carro alegórico, que precisou sair rápido, e acabou jogando a cadeira de rodas com a integrante contra a grade do sambódromo.

Uma componente da Paraíso do Tuiuti, identificada como Alba Regina, acabou sendo imprensada ao lado do portão que encerra a avenida, na noite deste sábado (23), durante apresentação da escola.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.