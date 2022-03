Ação do MPF pede condenação de Bolsonaro por manter Wal do Açaí como funcionária fantasma

A ação do MPF aponta que Bolsonaro tinha conhecimento que Wal do Açaí não prestava os serviços correspondentes ao seu cargo e atestava a sua frequência mesmo assim. A investigação ainda identificou que ela sacou, em espécie, 83% da remuneração recebida, o que seria mais um indício de que os pagamentos serviriam para desvio dos recursos.

Segundo a ação, jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) indica que atos de improbidade praticados antes da posse como presidente da República não estão abrangidos pela imunidade prevista no Artigo 86, parágrafo 4º, da Constituição Federal.

