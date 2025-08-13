   Compartilhe este texto

Abertas inscrições para o Prêmio Mre Gavião para comunicadores indígenas

Por Portal Do Holanda

13/08/2025
Brasil


Foto: Divulgação/MPI

Estão abertas as inscrições para o Prêmio Mre Gavião: Fortalecimento da comunicação indígena, promovido pelo Ministério dos Povos Indígenas (MPI). Comunicadores e fotógrafos indígenas de todo o país têm até o dia 29 de agosto para realizar sua inscrição. Serão 45 trabalhos autorais premiados em nove diferentes categorias, com o valor global de R$ 90 mil.

O concurso é exclusivo para indígenas residentes no Brasil e homenageia a memória do comunicador indígena Kumreiti Cardoso Kiné, conhecido como Mre Gavião, que foi servidor no MPI e inspiração para jovens comunicadores de todo o Brasil.

O primeiro lugar de cada categoria receberá o valor individual de R$ 5 mil, totalizando R$ 45 mil para os primeiros colocados. O segundo lugar de cada categoria receberá o valor individual de R$ 2 mil, totalizando R$ 18 mil. Enquanto o terceiro, quarto e quinto colocados de cada categoria receberão menções honrosas no valor individual de R$1.000, totalizando R$ 27 mil.

A fotografia deverá ser inédita, autoral e livre de manipulações que modifiquem o conteúdo, sendo admitidos apenas ajustes básicos de cor, contraste e enquadramento. Serão desclassificadas fotografias geradas ou com interferência de inteligência artificial. No caso de obras que retratem pessoa identificável, é responsabilidade do proponente obter autorização de uso de imagem.

Inscrição - Poderão concorrer somente indígenas, maiores de dezoito anos, residentes no Brasil. Cada proponente poderá inscrever até três fotografias e concorrer em uma ou mais categorias. Apenas será premiada uma fotografia do mesmo proponente em cada categoria.

As inscrições podem ser realizadas por e-mail ou pelo Correios, com preenchimento de formulário disponível no site do MPI. Durante a inscrição, entre outros documentos, será necessária apresentação de declaração de liderança que ateste o vínculo do proponente com a comunidade indígena a qual pertence.

No caso da inscrição por e-mail, deve ser realizado o envio da documentação completa para o endereço [email protected], com o assunto "Inscrição - Prêmio Mre Gavião". No caso das inscrições pelos Correios, os candidatos deverão enviar carta registrada com Aviso de Recebimento (AR) para o edenreço: Ministério dos Povos Indígenas - Assessoria de Comunicação Social, Esplanada dos Ministérios, Bloco C, 7º andar, Brasília-DF, CEP 70046-900, constando em destaque "Inscrição - Prêmio Mre Gavião". As inscrições encaminhadas por via postal deverão conter as imagens gravadas em pendrive, em conformidade com as especificações estabelecidas pelo edital.

As obras serão avaliadas em cinco critérios: relevância temática, qualidade técnica, qualidade estética, originalidade e força narrativa. Além das questões técnicas, a Comissão de Seleção vai pontuar a colaboração das obras para a valorização das culturas, territórios e lutas indígenas e a capacidade da obra em comunicar história, emoção ou contexto sociocultural de forma clara e impactante.

As categorias

-Vida Cotidiana Indígena: Compreende fotografias que documentem rotinas comunitárias, práticas socioculturais usuais e atividades tradicionais cotidianas, ressaltando a dinâmica diária e os saberes ancestrais.

-Rituais, Jogos e Cosmovisão: Abrange registros de cerimônias espirituais, celebrações festivas, manifestações esportivas tradicionais e expressões da cosmologia dos povos indígenas, assegurando respeito aos contextos sagrados.

-Territórios, Natureza e Sustentabilidade: Contempla imagens de paisagens, ecossistemas e elementos ambientais que expressem a relação intrínseca entre comunidades indígenas e seus territórios ancestrais, incluindo impactos socioambientais positivos ou negativos.

-Resistência e Defesa de Direitos: Destina-se a fotografias que evidenciem mobilizações coletivas, protagonismo e resistência em ações em prol da garantia de direitos territoriais, culturais e socioambientais.

-Infâncias e Juventudes Indígenas: Reúne olhares sobre crianças e jovens, destacando seus universos lúdicos, processos educativos, sonhos e modos de socialização nas comunidades de origem.

-Retratos e Identidades: Envolve ensaios fotográficos focados em expressões individuais ou coletivas de identidade, estética e pertencimento étnico-cultural.

-Fotografia Mobile (Celular): Categoria exclusiva para fotos feitas com câmera de celular. Incentiva a democratização da produção de imagens por meio de dispositivos móveis, valorizando abordagens autorais que dialoguem com a trajetória inicial

-Jovens Comunicadores(as) - até 25 anos: Categoria exclusiva para fotógrafos(as) indígenas com até 25 anos completos na data-limite de inscrição, destinada a estimular novos talentos e renovar a cena autoral.

-Inovação Visual e Experimentação Técnica: Premia trabalhos que explorem linguagens, suportes ou técnicas não convencionais, promovendo a pesquisa estética e a ruptura de paradigmas formais na fotografia indígena.

Cronograma - O edital foi publicado na segunda-feira (11) e as inscrições devem ser realizadas até as 23h59 do dia 29 de agosto. Até o dia 5 de setembro será divulgado o resultado preliminar de habilitação, após a avaliação da documentação pela Comissão de Seleção. Já o resultado provisório de seleção, após avaliação de mérito artístico-técnico das fotografias habilitadas, será divulgado até o dia 6 de outubro. A homologação do resultado final será realizada até o dia 17 de outubro.

