Abelhas saem de esgoto e atacam idoso de 80 anos que fazia caminhada

Ele recebeu ferroadas no rosto, tórax, pernas. No momento do socorro foram contados mais de 50 ferroadas no corpo dele.

Quando o Corpo de Bombeiros chegou, as abelhas ainda estavam no lençol.

Um idoso de 80 anos correu risco de morte após centenas de abelhas lhe perseguirem quando caminhava perto de casa, em Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso. O caso aconteceu na sexta-feira (20).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.