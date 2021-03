50 cidades brasileiras enfrentam 'explosão' de mortes por Covid-19

Após um ano do início da pandemia do coronavírus, o Brasil registrou até este sábado (13), 277.102 mortes causadas pela doença. Em janeiro deste ano, Manaus viveu uma crise no sistema de saúde após o aumento no número de internações por causa da Covid-19 e a falta de oxigênio nos principais hospitais durante a segunda fase da pandemia.

Depois de Manaus, o restante do país ainda sofre as consequências do vírus que, com as variantes P.1 identificada no Amazonas, e a B.1.1.7, descoberta no Reino Unido, ficou 40% mais letal. Houve em, pelo menos, de acordo com a Folha de São Paulo, 50 dos maiores municípios (15% do total), uma explosão de óbitos: o pico de agora é pelo menos 80% maior que o do ano passado.

Foram consideradas na análise as cidades com mais de cem mil habitantes, onde os dados tendem a ser mais confiáveis.

50 CIDADES ONDE AS MORTES EXPLODIRAM NA SEGUNDA FASE DA PANDEMIA

Amazonas: Manaus, Itacoatiara

Rio de Janeiro: Angra Dos Reis, Barra do Piraí, Cabo Frio, Niterói, Petrópolis, Resende, Teresópolis.

São Paulo: Araraquara, Assis, Caraguatatuba, Guaratinguetá, Jaú, Mauá, Marília, Ourinhos, Santo André, São Carlos.

Santa Catarina: Chapecó, Criciúma, Florianópolis

Paraná: Apucarana, Cascavel, Curitiba, Guarapuava, Londrina, Maringá, Umuarama, Ponta Grossa

Rondônia: Ariquemes, Ji-Paraná, Porto Velho

Rio Grande do Sul: Bagé, Santa Cruz Do Sul, Sapucaia Do Sul, Uruguaiana, Caxias Do Sul, Erechim, Gravataí,

Minas Gerais: Barbacena, Divinópolis, Juiz De Fora, Passos, Varginha

Bahia: Camaçari

Goiás: Catalão, Poços De Caldas

Pernambuco: Petrolina

Pará: Santarém