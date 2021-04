22 unidades da federação estão com baixo estoque de medicamentos

Das 27 unidades da federação, 22 estão com falta ou baixo estoque de bloqueador neuromuscular, um dos medicamentos necessários para intubação de pacientes com Covid-19. O alerta foi feito pelo presidente do Conass, o Conselho Nacional de Secretarias Estaduais de Saúde, Carlos Lula.

O presidente do Conass participou, nesta quinta-feira, da Comissão da Covid-19 no Senado. Os representantes dos estados e dos municípios, presentes na reunião, alertaram para a necessidade de mais recursos para o sistema público de saúde que está mais sobrecarregado que no ano passado.

O representante do Ministério da Saúde, Josafá dos Santos, da Secretaria de Atenção Especializada, informou que o governo federal está financiando mais de 19 mil leitos de UTI contra pouco mais de sete mil e 900 leitos que eram financiados no início de janeiro. Mas o representante do Ministério reconhece que neste início do ano os recursos para o enfrentamento à pandemia foram insuficientes.

Participou também da audiência pública no Senado o secretário de controle externo de saúde do TCU, o Tribunal de Contas da União, Marcelo Aragão, que citou o atraso na aprovação do Orçamento de 2021 como um dos problemas encontrados pelo tribunal para o enfrentamento à covid-19 neste ano.

O Orçamento de 2021, que deveria ter sido aprovado no ano passado, só foi votado pelo Congresso Nacional no final de março deste ano devido à falta de acordo entre os partidos no legislativo durante 2020. Já na semana passada, foi aprovado no Congresso um novo projeto de lei que permitiu o aumento de gastos para enfrentar a pandemia. Esse projeto foi publicado nesta quinta-feira no Diário Oficial da União.