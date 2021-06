Maldivas tem ilha formada por fezes de peixe

O menor país do continente asiático é também o menos populoso e está situado em uma ilha. Com 90.000 km², seu nome é Ilhas Maldivas e tem outras curiosidades, além da baixa altitude: uma ilha completamente atolada de lixo e outra formada de fezes de peixes.

As Maldivas detêm o recorde mundial de ser o país com a mais baixa altitude do mundo, pois o ponto mais elevado está a 2,3 metros do nível do mar. A altitude média do país é de 1,5 metros e a maioria do território habitado está apenas a um metro de altitude. A capital, Malé, está a 90 centímetros do nível do mar e tem uma população de aproximadamente 100 mil habitantes.

A Ilhas Maldivas é constituída por outras 1.200 ilhas agrupadas e 26 atóis, que são pequenas ilhas em forma de anel. E entre estas, existe a Thilafushi que é destinada inteiramente para o lixo. O governo destina para lá todos os resíduos produzidos pela população, inclusive o lixo descartado nos luxuosos hotéis.

Outra curiosidade entre ilhas, é Vakkari, formada por fezes de peixes. Pesquisadores acreditam que ela tenha sido formada por peixes que comem corais.

Com uma população de 329 mil habitantes, a cidade mais populosa da ilha é Malé, com 133,5 mil habitantes. A segunda com maior número de pessoas é Addu City, com aproximadamente 32 mil pessoas.

SEM CULTIVO

Destinos turísticos de verão mais procurados do mundo devido à sua beleza de exuberantes praias, a Maldivas está situada no Oceano Índico, próxima da Índia e do Sri Lanka, de onde adquirem toda produção agrícola que consomem, pois lá não há cultivo de alimentos e nem criação de animais. A pesca de atum, no entanto, é um dos principais recursos comerciais.

Há abundância de mais de 2 mil espécies de peixes e outros animais de valor biológico e comercial, como corais.

Com a predominância da religião muçulmana de vertente sunita, outras crenças são proibidas e, por questões religiosas, há proibição de consumo da carne de porco e de bebidas alcoólicas.

A língua local é dhivehi, um idioma do grupo indo-iraniano, mas a população usa também um alfabeto próprio com algumas letras que lembram um atol.

Um dado interessante das Ilhas Maldivas é que tem um dos mais altos índices de alfabetização do mundo, com 98% da população sabendo ler e escrever.

Mesmo assim, faltam universidades para atender a toda a população em idade para fazer curso superior, fato que contribui para os jovens procurarem instituições no exterior para continuar os estudos.

Devido às restrições religiosas, trajes como calções de banho e biquínis são proibidos nas áreas públicas, ficando a exceção às praias reservadas para turistas. A temperatura varia entre 24 e 33º Celsius durante todo o ano.