'Nunca vi uma planta chegar na Final', diz Vinícius sobre Maike no BBB25

Após ser indicado ao paredão pelo líder, o Vinícius escolheu o Maike para o Sincerão e detonou a postura do brother no BBB25.

"Dentre todas as situações que a gente enfrenta, acho que comprar brigas dos outros nem sempre é o melhor caminho, nem necessariamente precisa criar briga para se posicionar no jogo", disse Vinícius.

"Acho que o Maike sempre usou de embates que já estavam vencidos e cansados, ou até obsoletos, para ficar trazendo – e até mesmo sobre mim, em alguns momentos", continua o baiano.

"Ele se autointitula planta, coisa que abomino no jogo. Então, se você tem a oportunidade de estar aqui e não faz valer a pena com posicionamentos ou com dedicação no jogo, acho que não merece tanto. Se você é uma planta, acho que merece ser cortada do que continuar a ser regada. Mas nunca vi uma planta chegar na Final do programa", concluiu Vinícius.

O júri conclui que Vinícius "mandou bem" nos apontamentos contra Maike.