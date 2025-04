João Pedro diz que relação de Maike e Renata parece com história de 'Shrek'

Em seguida, João Pedro comparou a relação do casal com a história de Shrek."Não foi um beijo só aqui e acabou. Um beijo para sempre". "Num reino tão, tão distante. A gente já chegou?", disse o brother, enquanto Renata e Maike dão risada. "É o Burro, o Shrek e a Fiona. Lembra? Era engraçado demais", o goiano acrescentou.

Após receberem a visita da Bia do Bras, no BBB25, Renata comentou com Maike que eles ficaram conhecido como "o beijo mais demorado do programa". O brother explicou que demorou pq não foi de brincadeira.

