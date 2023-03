Wesley Safadão e João Gomes agitam BBB 23; cantores falaram sobre participar do reality

Durante a tarde, os cantores expressaram a alegria de estarem no programa, mas ao serem questionadso pela Quem se aceitariam o convite de serem um dos participantes do programa em uma próxima edição, João Gomes descartou e Safadão disse que não conseguiria ficar longe da minha mulher, das crianças, família, e fãs.

Wesley Safadão e João Gomes são as atrações especiais da festa que acontece na noite desta sexta-feira (24) no BBB 23 (Globo).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.