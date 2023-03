Vídeo: Larissa detona Key em lavação de roupa suja generalizada

A Casa do Reencontro do BBB23 acabou se tornando uma lavação de roupa suja nesta quarta-feira (22) sobre as coisas que foram ditas pelas costas durante o confinamento no reality show.

Após brigar com Fred Nicácio e Tina após questionar porque o médico trouxe de volta o assunto do racismo religioso, Key bateu boca com Larissa após a personal trainer relembrar que a jogadora de võlei dizia no confinamento que ela dava em cima do seu namorado, Gustavo Cowboy, além de tê-la chamado de “cachorra”.

A discussão ficou acalorada com direito a gritos e acusações. Larissa e Tina também questionaram o fato de brothers do quarto Deserto, incluindo Cowboy e Cristian, terem usado a câmera do Líder para comentar sobre os corpos de sisters enquanto elas vestiam as roupas.

Key: “Você é uma pessoa que não tem segurança nenhuma, me chamou de cachorra. Você falava que eu dava em cima do Gustavo. Depois de tudo o que você viu, você acha que dei em cima dele?”

Key: “De tudo que eu vi, sim”

Larissa: “Você acredita na própria mentira”…