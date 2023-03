Vídeo: Key é anunciada no ‘Big Brother’ mexicano La Casa de Los Famosos

Eles não sabem, mas a modelo vai passar uma semana no reality show brasileiro e terá uma importante missão secreta na formação do próximo paredão.

Ainda hoje, o elenco do reality show mexicano ficou aos prantos ao perceber que a participante Dania Mendez entrou no Confessionário e não retornou mais ao programa.

Com um vídeo da brasileira, os apresentadores do programa revelaram a entrada da jogadora de vôlei. “Jogadora de voleibol profissional está entrando na casa. Ela vem do intercâmbio do Brasil e vai entrar na casa, quero ver como vai se comunicar em espanhol e português.”, disse a apresentadora, elogiando Key em seguida.

