Vídeo: Gabriel apela para Bruna e internautas se revoltam: 'Globo apoia abuso psicológico'

Vale lembrar que o casal terminou o 'namoro' após um alerta de Tadeu Schmidt, que apontou o comportamento agressivo de Gabriel com Bruna em alguns momentos. Antes disso, já haviam viralizado vídeos do rapaz dando puxadas no ombro de Bruna quando era interrompido por ela, além de ter 'brincado' dizendo que daria uma cotovelada na sister.

