Vídeo: Fred acusa Domitila de ter 'jogo baixo e mentiroso'

Fred Desimpedidos acusou Domitila de ser "arrogante". Ele disse ainda que ela deveria pensar antes de citar Pelé e relembrou o quarto branco.

"No Quarto Branco, ela teve uma postura de tentar me desequilibrar psicologicamente. Existem diversas formas de fazer isso e é válido, porém ela usou uma mentira e tentou bater no meu coração", disse Fred.

E ele continuou. "Domitila, lá atrás você disse que joga como Pelé. Pelé era malandro em uma situação ou outra, mas ele nunca foi sujo, ele nunca jogou baixo, ele nunca foi mentiroso, que foram coisas que você fez. Na próxima vez que você for usar o Pelé como exemplo, muito cuidado, porque ele é nosso rei, nossa divindade. E jamais use isso, porque seu jogo foi extremamente mentiroso, sujo e baixo".

Em resposta, Domitila lembrou que, no Quarto Branco, Fred tentou convencê-la a desistir da prova e citou outros momentos com o jornalista.

"Eu não sei se seu grupo sabe que você me sugeriu no Quarto Branco eu te dar a prova e, em contrapartida, você ia convencer seu grupo a não votar em mim porque você tem um poder de persuasão muito grande, eles estão na sua mão" Domitila: "Você foi a pessoa que falou que o Brasil não quer uma pessoa como Facinho [Ricardo] aqui, falou pra gente: 'Olha com quem você joga'".