Vídeo: Brothers ‘shippam’ Dania Mendez com Sapato e Amanda reage

Dania deve ficar no reality show brasileiro por uma semana, voltando para os EUA, onde está confinada no reality latino “La Casa de Los Famosos”. Em seguida. Key Alves também ficará no seu lugar, no México.

Os brothers do BBB23 se empolgaram com a entrada de Dania Mendez na tarde desta quarta-feira (15) e encheram a novata de perguntas.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.