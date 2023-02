Sem saber de prisão por estupro, Cara de Sapato elogia Daniel Alves; vídeo

Cara de Sapato: "Daniel Alves é brabo demais. Gente boa, véi. Muito. 'Humildaço'". Daniel Alves está em prisão provisória desde 20 de janeiro no complexo penitenciário de Brians, a cerca de 40km de Barcelona. Ele é acusado por uma mulher de 23 anos que afirma ter sido estuprada na noite de 30 de dezembro, no banheiro de uma área VIP da discoteca Sutton, na capital catalã.

Primeiro desistente da 5ª Prova do Líder do BBB 23 (Globo), Cara de Sapato conversava com Gustavo no quarto Fundo do Mar quando elogiou Daniel Alves.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.