Sarah esculacha Alface em briga por estalecas: ‘aí é fod*r’

Sarah não engoliu o fato de Ricardo Alface ter dito que joga sozinho e que não daria 50 estalecas para que ela pudesse comprar o Poder Coringa e esculachou o affair após a Prova do Anjo deste sábado (1º).

A sister já havia alfinetado Ricardo durante as compras da Xepa e não poupou o brother de ouvir o que estava pensando em uma briga na frente dos colegas no quarto Fundo do Mar.

“Você falou: 'Eu vou cobrir a Lari, porque a Lari não tem nada'. Então assim, eu não tenho nada porque eu comprei o Poder Curinga. Se esse Poder Curinga fosse pra te salvar, eu ia fazer alguma coisa pra isso. Mas pra Larissa que perdeu as estalecas porque ela foi pro Monstro que você colocou... É por isso que segue jogo entra em contradição. Você fala uma coisa, você faz outra e você quer se reconstituir dentro de uma realidade que você criou na sua cabeça”, disparou a sister.

Sarah deu um ultimato em Alface: “Aí é de f*der, não é nem legal ouvir isso. Aí quando você cai em si, exteriorizar a 'caição de si' é bacana, mas você ficou na sua. Ontem 9 pessoas falaram pra você que sua ação chega antes da sua intenção. Só saiba disso: a partir do momento que você pontua que eu sou sua maior aliada e você não quer me cobrir no Poder Curinga, que é o mínimo, não espere”, disparou.

Fred tentou intervir e pediu para Ricardo se desculpar com a sister, mas os dois acabaram discutindo. “Você não vai me ensinar a pedir desculpas”, disse Alface, que no fim pediu desculpas a Sarah.

“Sarah, tô te pedindo desculpa. Errei, sim, errei com você. Você nunca me deixou sozinho nesse jogo. Nunca, em momento nenhum. Infelizmente tomei aquela atitude errônea na frente de todo mundo, onde eu não tinha parado pra pensar que o tempo todo estava comigo. Foi feio da minha parte. (...) Eu percebi na hora, eu percebi a m*rda que eu tinha feito. Foi pra não entrar de novo em contradição, porque, quando ele fala: 'Quem ajuda a comprar Curinga é grupo', e eu não queria passar esse papel de novo. Eu te peço desculpas”.