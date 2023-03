Sarah e Ricardo Alface têm DR durante festa no BBB23

Ricardo: "Estiquei a mão pra você..." Sarah: "Eu não vi, eu não vi. Eu juro que não vi!" Ricardo: "Não tô te cobrando nada, mas é uma sensação muito chata. Você levantou de novo agora e virou as costas". Sarah: "Me desculpa, de verdade. Eu vou me esforçar para ter sensibilidade para perceber isso. Eu sei. Eu sou muito enrolada". Na sequência, os dois emendaram um debate a respeito do relacionamento que estão construindo. Ricardo: "Eu olho pra você, eu vejo que tá alguma coisa errada. Como se algo não tivesse encaixado na sua cabeça." Sarah: "Como tá nós dois, você diz?"

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.