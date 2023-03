Ricardo desabafa com Guimê sobre Fred Desimpedidos: 'jogo dele é muito liso'

Ricardo Alface desabafou com MC Guimê após conversar com Fred Desimpedidos, na madrugada deste sábado (04), durante a festa do BBB23.

"Ele tenta procurar motivo para criar dúvida em mim. O jogo dele é muito liso... Ele falou na minha cara 'meu jogo é confortável, eu não vou errar com você, mas se você vacilar comigo, cê tá f*dido lá fora'. Foi isso que ele falou na minha cara! Eu não tô acrescentando nada, irmão.", disse Alface.

O funkeiro tentou acalmar o brother. "Eu sei irmão, mas tem que saber o que o Brasil vai tá avaliando disso. Agora entendi a sua visão.".

"Era o que eu falava! Que ele desconfiava de mim, sempre desconfiava de mim. Ele falou 'As brincadeiras que a gente tira com você sempre tinha um fundo de verdade'. Eu falei 'Não sou otário não, eu já sei'.", contou Ricardo sobre as declarações do Desimpedidos.

Ele voltou a reclamar do fato de questionarem sua proximidade com Sarah: "Como não vou fechar com a guria? A guria [Sarah] deixou de por gente dela no VIP e me botou, me defendeu no ao vivo...".