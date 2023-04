Ricardo Alface deixa escapar que foi casado e choca sister no BBB23

Bruna : "Como assim? Meu Deus, Facinho! Facinho, conta essa história. Não é assim. 7 a 1 Alemanha, ele mete um: 'Quando eu casei'..." Sarah : "Faltando 19 dias, você fala que você já casou!" Ricardo : "Eu tinha 20 anos" Bruna : "Você tinha 20 anos e casou no papel?" Ricardo : "Casar no papel que me ajudou com essa parada, se não, não ia conseguir a bolsa na faculdade. Mas a gente morava junto, ela foi morar junto comigo" Bruna : "Tá, mas conta. Você casou e aí separou. Ou ainda tá casado? Meu Deus, Facinho!" Ricardo : "União estável acho que não precisa, depois de anos, assim... Tem 10 anos. Isso foi 2012"

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.