Ricardo acredita na eliminação de Sapato: 'Faz nada no game'

Ele completou ainda que, caso Nicácio seja o eliminado, acabará o jogo de Sapato. Ricardo: "Se o Nicácio sair, o game pra ele acabou. A razão para ele estar no game acaba. Se o Nicácio sai e o Sapato, o game do Sapato acabou". Marvvila: "Ele já vem levando isso há semanas". Ricardo: "É. Ele vai fazer o que se o foco dele esse tempo todo é o Nicácio?".

Na madrugada do BBB 23 (Globo), Ricardo comentou com Sarah, Marvvila e Gabriel Santana que acredita que Cara de Sapato será o 7º eliminado do programa — ele disputa o Paredão contra Fred Nicácio e Cezar Black. Ricardo: "Ele nunca está envolvido no game, só fica sozinho, malha sozinho, na festa vai embora cedo. A mesma coisa sempre".

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.