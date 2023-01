'Pipoca raiz', Bruno promete colocar fogo na casa: 'planta só na Amazônia'

De São José da Laje, no Alagoas, ele prometeu causar no programa: "Vou incendiar aquela casa. Planta só no vaso ou na Amazônia", disparou.

O BBB23 anunciou mais um integrante do grupo Pipoca, e se trata do atendente de farmácia Bruno, de 32 anos.

