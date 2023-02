Paula promete se afastar de Bruna Griphao caso volte do paredão

"Fazendo o recálculo de rota, eu voltando, eu tenho que pensar duas vezes antes de ficar próxima de você. Porque se não fica insustentável" Em sua justificativa, Paula citou que o principal motivo do afastamento seria Larissa — uma das melhores amigas de Bruna no jogo. Paula: "Não dá, porque todo jogo da discórdia eu levo uma lapada diferente da Larissa. Não tá dando mais, e eu não quero atacar a Larissa" Em resposta, Bruna afirmou que a sister ainda pode mudar seu jogo e que não gostaria que ela ficasse longe. "Se você se afastar de mim, eu vou respeitar, não tenho como te forçar. Mas eu não gostaria que isso acontecesse", disse. "Tá bom, eu anotei", respondeu Paula.

Em conversa com Bruna Griphao na área externa do BBB 23 (Globo), Paula confessou que irá mudar a sua estratégia de jogo caso volte do quarto Paredão — o qual enfrenta com Amanda, Bruno Gaga e MC Guimê.

