Paula explica por que escolheu Gabriel Santana para ir ao Paredão

Paula: "Você sabe que se qualquer um de nós tivesse ganhado o Anjo, se não fosse o seu pé, você teria ganhado o Monstro" Domitila: "Eu tenho certeza disso" Paula: "Segundo, você acabou de vir de um Paredão. O Black acabou de vir também, mas foi uma escolha da Tina entre as opções que tinham" Paula: "Eu acho que o emparedado tem que se sentir confortável com quem ele que ir".

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.