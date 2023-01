Paula e Marília batem boca durante Jogo da Discórdia: 'quer dar uma de Juliette'

Em seguida, a paraense rebateu Marília e a comparou com a vencedora do BBB21. "Tu quer dar uma de Juliette, pobre sofrida... Aí não dá amor!".

Marília disse que não conseguiu comunicação com a Paula e a culpou por estar no Paredão. Paula se defendeu e falou sobre as piadinhas e que é um dos motivos de não se conectarem #BBB23 #RedeBBB (Vídeo: Reprodução/TV Globo) pic.twitter.com/JQ4AJF9Rdi

"Eu nunca tinha falado nada de você pra ninguém, até que chega a informação que começaram a soltar piadinhas depois que ganharam a Prova do Líder na casa. Lá no além, eu falei que gente debochada e que joga piada eu não dou conta. Não tenho informação sobre você de fora, não sei como é você com seus amigos".

