Paredão terá indicação do bigfone, poder curinga e contragolpe no BBB23

A dinâmica desta semana vai contar com a indicação de Tina, que atendeu ao Bigfone, e mandou Domitila e Gabriel Santana ao paredão. No entanto, Paula comprou o poder curinga e deverá escolher entre a Miss Alemanha ou o Mosca das Chiquititas para a berlinda.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.