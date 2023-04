No paredão, Fred Nicácio chora por medo de ser eliminado de novo

Após o Jogo da Discórdia, onde foi citado várias vezes, de form negatova, Fred Nicácio chorou com medo de ser eliminado mais uma vez do programa. O médico enfrenta o paredão com Bruna e Sarah Aline.

Em uma conversa com outros integrantes do quarto Fundo do Mar, Fred desabafou: Nicácio: "Queria ficar aqui com vocês, ficar curtindo mais. Quero que a gente fique feliz, se divertindo, sem olhares atravessados. Utopia? Pode ser, mas desejo no meu coração. Não vim para férias, eu tô jogando, sei disso tudo. Mas eu quero dias feliz para a gente aqui".

Abraçando o médico, Cezar disse que tudo iria dar certo.

Domitila também tentou consolar o amigo: "Eu sinto que viveremos muito felizes aqui dentro. Sinto que vocês [Fred e Sarah] ficam. Já tiveram muitos dias de luta. Agora vão ter dias de glória".