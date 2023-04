No BBB23, Bruna Griphao é criticada por aliadas

"Eu também tenho isso com a Bruna. Amo muito ela, mas tem horas que 'alguém tira ela, alguém pega essa menina para passear?'. Tem hora que você pega e 'cadê a Bruna?' Tá muito quieto. Estou com saudades”, acrescentou Amanda.

Na conversa, as sisters citaram o comportamento da atriz. "Você me causa muitas coisas. Às vezes eu te amo muito, às vezes eu tenho vontade de...", disse a ex-Rouge, fazendo gestos com as mãos. "Me causa tipo... Eu fico atormentada", completou.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.