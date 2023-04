No BBB23, Amanda revela que fazia TCCs de colegas do curso de Medicina

"As pessoas já traziam os artigos, as coisas que queriam colocar (no trabalho). E eu só montava, organizava”, explicou Amanda.

"Olha, que gata sorrateira! Amandinha manjava da venda de coisas que não pode”, comentou Ricardo durante conversa no Quarto Fundo do Mar.

Amanda revelou no BBB23 que vendia trabalhos para seus colegas na época de faculdade, incluindo TCCs, que são os trabalhos de conclusão do curso. A sister é formada em Medicina.

No dia de ontem, Amanda comentou com os brothers sobre vender TCC. Ela disse que vendia trabalhos para seus colegas de classe. Durante o papo, a câmera foi cortada diversas vezes. Como forma de interromper o assunto, a produção deu uma atenção. #BBB23 pic.twitter.com/6QqgBXFhM0

