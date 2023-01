No BBB23, Amanda relembra falta de oxigênio em Manaus durante pandemia da covid

Os brothers estavam conversando sobre a pandemia da Covid-19 quando Amanda, que é médica intensivista, relembrou a transferências dos pacientes dos hospitais de Manaus para Curitiba por falta de oxigênio no estado do Amazonas.

“Eu lembro que no hospital onde eu trabalho a gente recebeu - quando teve a falta de oxigênio em Manaus - o governo fez um acordo com o hospital e eles fecharam uma ala para isso. Aí vinha os aviões da FAB pegava o pessoal lá de Manaus, chegava em Curitiba, pegava as ambulâncias”, recordou.

Ela contando sobre os pacientes que eles receberam de Manaus durante a falta de oxigênio que aconteceu lá #BBB23 pic.twitter.com/PnkN309zG6 — Malu (@maluzandoo) January 25, 2023

Com a crise na saúde no Amazonas, os pacientes foram transferidos para outros estados. “Teve um dia à noite (juro) chegou na madrugada umas 20 ambulâncias, uma seguida da outra do pessoal de Manaus. Aí eu lembro que a gente isolou toda uma área e aí novamente entrou naquela questão: “quem se voluntaria a trabalhar nessa área? Por que assim estava com aquela dúvida se era uma cepa nova, mais resistente, uma cepa mais agressiva”, concluiu.