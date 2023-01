No BBB23, Amanda diz que descobriu traição dias antes do confinamento

O BBB23 mal começou e já temos polêmica do lado de fora do reality. Amanda que entrou na casa afirmando estar solteira foi desmentida pela sogra que publicou fotos da sister com o filho dela.

Acontece que dentro da casa, a médica contou que terminou o relacionamento após descobrir as traições do ortopedista dias antes do confinamento.

"A gente estava tipo assim: ‘Beleza, estamos juntos’. Aí uma vizinha dele começou a mandar mensagem falando que ele ficava com outras meninas. Falei para ele e ele disse: ‘Lógico que não, não fico, não’. Mas depois recebi todas as conversas. Enquanto estava comigo, estava ficando com elas, falando de amor", contou Amanda aos brothers.

Com toda repercussão, a equipe da médica se pronunciou nas redes sociais sobre o relacionamento da participante.

"Amanda Meirelles está solteira. Com intuito claro de prejudicar nossa sister no jogo, algumas pessoas divulgaram inverdades a respeito dela, mas ela já detalhou os motivos do término do relacionamento para os colegas de confinamento", diz o comunicado.