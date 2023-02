Nicácio leva bronca de Domitila ao pensar em ficar de novo com 'Mosca'

"Acho que eu falei isso para poder me proteger dele [Mosca] não me querer". rebateu Nicácio.

"Quando ele está por perto, você fala: 'Quero ficar com o Fábio [marido de Nicácio], o Fábio não está aqui, estou transferindo para outros'. Fica feio! Você precisa ser transparente. Pense no que ele [Gabriel] pode sentir", alertou a sister.

Fred Nicácio levou uma bronca de Domitila, na madrugada desta quinta-feira (02), durante a festa do BBB23. O brother, que é casado e tem um relacionamento aberto, disse estar com vontade de ficar com Gabriel Santana novamente. Os dois trocaram beijos na primeira festa do reality.

