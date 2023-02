Naiara Azevedo resgata tuíte de Paula e comemora eliminação de sister: 'lei do retorno'

"Que coincidência, a gata falou pra eu "vazar" na 3 semana. E não é que ela também vazou de quarta, eu tô é boba com a lei do retorno", escreveu a cantora, compartilhando uma imagem de um tweet feito pela conta de Paula no ano passado durante o paredão que a eliminou.

A ex-BBB, Naiara Azevedo resgatou um tuíte antigo de Paula e aproveitou para comemorar a eliminação da sister, que saiu com 72,5% dos votos do público, a maior rejeição da edição.

