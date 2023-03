Marvvila cai no choro após receber placas de figurante no BBB23: 'quero ir para casa'

"Estou cansada já, mano. Quero ir para casa, se eu tiver que ir. Não é que eu quero, mas, se eu tiver que ir, eu quero ir para casa. Se já estou fazendo hora extra, quero ir para casa ver minha família, ver quem não me acha fraca, quem me ama. Se aqui todo mundo acha e o Brasil também acha, que eu vá logo”, finalizou.

Marvvila caiu no choro após ter recebido placas de figurante no Jogo da Discórdia na noite desta segunda (20).

