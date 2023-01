Marvvila alerta brothers sobre Gabriel: 'Não transformar o vilão em vítima'

Após o show de Skank, Marvvila se reuniu com seus aliados do Fundo do Mar no BBB 23 (Globo) e o assunto foi o foco em Gabriel Fop. Marvvila: "O nosso foco agora é o Gabriel , a gente vai mirar nele porque a gente está jogando. Mas temos que ter cuidado na emoção, não falando palavras que não soam legais".

A cantora, então, explicou o motivo de seu receio: Marvvila: "A gente não pode transformar ele de vilão pra vítima". Os demais membros do quarto Fundo do Mar concordaram com a cantora e decidiram manter o foco em Gabriel, mas com cuidado.